В Польше в лесу полиция обнаружила мертвое тело 41-летнего украинца, который приехал на заработки.

Об этом сообщает "TV Republika".

Как сообщается, тело мужчины было найдено 16 апреля в лесном массиве недалеко от села Езёрна гмины Галевице в Лодзинском воеводстве, где он и проживал.

По данным канала, украинец исчез из дома 15 апреля после полуночи. В результате поисков, организованных правоохранителями и спасателями, в тот же день была найдена обувь мужчины.

Уже на следующий день, 16 апреля, тело мужчины было обнаружено в лесном массиве. По информации местных СМИ, его нашли в полукилометре от дома.

По предварительным данным, прокуратура Польши исключает участие третьих лиц в смерти мужчины. Сейчас идет следствие, полиция устанавливает причины трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская заробитчанка в Польше погибла во время пожара в теплице.

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