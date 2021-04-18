Расследователь Bellingcat Христо Грозев утверждает, что Александр Петров и Руслан Боширов посещали Чехию перед взрывами на складах. И пытались убить торговца оружием из Болгарии.

Об этом Грозев написал в Twitter.

"По данным чешской полиции - во время их визита болгарский торговец оружием закупал на чешском складе оружие, которое, как предполагалось, предназначалось для экспорта в Украину. Как мы выяснили, болгарский торговец/производитель оружия Гебрев был отравлен ГРУ 6 месяцев спустя", - пишет Грозев.

По-видимому, речь идет о Емельяне Гебреве, который по информации Bellingcat впоследствии был якобы дважды отравлен предположительно "Новичком".

Со ссылкой на данные чешской полиции, Грозев заявляет, что Петров и Боширов прибыли в Чехию 13 октября 2014 года и убыли в Австрию 16 октября, в день взрыва на складе во Врбетице.

Напомним, СМИ Чехии со ссылкой на данные спецслужб сообщили, что граждане России Александр Петров и Руслан Боширов побывали на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Они были там 15 октября, а уже на следующий день произошел взрыв.

По их информации, Петров и Боширов, которые являются агентами ГРУ, в 2014 году направляли запросы о посещении территории склада, куда были допущены 15 октября. Факт их нахождения там подтверждают имеющиеся в распоряжении следственные снимки с камер наблюдения.

В Врбетице россияне якобы установили взрывное устройство, которое должно было сработать после того, как партия оружия и боеприпасов покинет территорию склада. Однако оно сработало раньше, чем планировалось.

Следствие считает, что взрыв должен был произойти после получения упомянутой партии заказчиком из-за рубежа.

Ранее, 17 апреля, стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова

Как писала "Страна", на сгоревших в Чехии складах боеприпасов среди прочего находилось оружие для боевиков в Сирии, а также для поставки в Украину.

Позже стало известно, что Чехия инициирует обсуждение "дела Врбетице" на уровне МИД стран Евросоюза.