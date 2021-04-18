В Киевской области вакцинация препаратом от Pfizer началась раньше, чем в других регионах

Первыми укол вакциной от коронавируса производства компаний Pfizer/BioNTech получили жители Киевской области. Уже с понедельника, 19 апреля, ее будут использовать в остальных регионах страны.

Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В Украину на этой неделе прибыла вакцина Pfizer. В рамках глобальной инициативы COVAX мы бесплатно получили 117 тысяч доз вакцины Comirnaty производства компании Pfizer/BioNTech. Прививки вакциной Pfizer начинаются уже сегодня в Киевской области, а уже завтра ее будут использовать по всей Украине", - заявил глава правительства.

Он добавил, что вакцину Comirnaty получат прежде всего персонал и жители домов престарелых, а затем - спасатели и пограничники.

"Также параллельно уже идут прививки вакциной CoronaVac, которая прежде всего распределена среди маломобильных групп населения, социальных работников, педагогов, участвующих в организации ВНО", - напомнил Шмыгаль.

Напомним, Харьковская область получила вакцину от Pfizer/BioNTech в объеме 1 170 доз - этого количества хватит, чтобы иммунизировать от коронавируса 585 жителей региона.

Ранее "Страна" разбиралась, какие побочные эффекты у вакцины от Pfizer и кому ее нельзя колоть.