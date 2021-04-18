17 апреля Королевская опера Великобритании сообщила о смерти хореографа Лиама Скарлетта, не назвав причины. По мнению представителей музыкальной индустрии, это был суицид, вызванный cancel culture ("культура отмены").

Об этом пишет издание "Театр".

"Пришла новость, что позавчера покончил с собой британский хореограф Liam Scarlett. Ему было 35 лет. Я его звал в свой проект "Иоланта/Щелкунчик" в Парижской опере в 2016-м году. Он должен был ставить хореографию в одной из частей "Щелкунчика". Вместе с другими пятью хореографами из разных стран. В итоге в проекте осталось три хореографа, и мы с ним так и не начали работать вместе. Он был хореографом в Royal Opera House в Covent Garden с 2010 года. Одним из самых молодых за всю историю компании.

Несколько лет назад его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении танцовщиц, и все компании перестали с ним работать и сняли с показа все его спектакли. Были отменены все его будущие контракты. Тем не менее, известно, что следствием не было обнаружено подтверждающих обвинения свидетельств. Газеты уклончиво или скупо пишут о случившемся. Пишут, что причины смерти неизвестны.

Что же тут может быть неизвестного? В 35 лет, будучи одаренным хореографом с блистательной карьерой, внезапно остаться без будущего, стертым отовсюду, с коллегами, избегающими его, как прокаженного. Все отвернулись от него. Это его и убило!", - написал в комментарии изданию режиссёр Дмитрий Черняков.

О трагическом случае также высказался балетмейстер Алексей Ратманский.

"Я потрясён известием о самоубийстве Лиама Скарлетта. Какая трагическая потеря редкого хореографического таланта. Сколько удивительных балетов он мог бы ещё создать! После обвинений в неподобающем поведении менее двух лет назад компании, в которых он работал, сняли его балеты с репертуара и аннулировали все будущие контракты с ним. Я слышал, как один режиссёр сказал: "Я не могу ставить его балеты в афишу, меня съедят живьём". Лиам знал, что у него нет будущего в качестве хореографа. Это убило его. Этого не должно было случиться. Cancel culture убивает, это слишком!!! Смогли бы сегодня работать Дягилев, Нуреев, Роббинс?.. Как это возможно, что весь балетный мир, все мы повернулись спиной к такому удивительному таланту, как Лиам Скарлетт, заставив его умереть столь молодым?! Стыд и скорбь", - написал он на своей странице в Facebook.

Как известно, Лиам Скарлетт родился в 1986 году в Ипсуиче (Англия) и учился в школе танцев Линды Шиптон, затем поступил в Королевскую балетную школу. В 2005 году он стал танцовщиком Ковент-Гардена.

Его первая же работа как хореографа на главной сцене Королевского оперного театра – Asphodel Meadows ("Асфодельские луга"), представленная в 2010 году, получила номинации на South Bank Award и премию Лоренса Оливье и стала лауреатом Национальной танцевальной премии Critics’ Circle National Dance Award.

Среди других работ Лиама Скарлетта: Despite, Vayamos al Diablo, Consolations and Liebestraum (они были номинированы на театральную премию Critics’ Circle Award), "Сладкие фиалки", "Диана и Актеон" в "Метаморфозах: Тициан 2012", "Гензель и Гретель", "Юбилейное па-де-де" (в честь юбилея Королевы Елизаветы), "Франкенштейн" (совместная постановка с San Francisco Ballet) и "Симфонические танцы". В сезоне 2017/18 поставил в Ковент-Гардене "Лебединое озеро", которое считается пиком его профессиональной карьеры.

Молодой хореограф сотрудничал с балетными труппами Великобритании, США, Новой Зеландии и Норвегии.

В 2020 году в Ковент-Гардене произошёл скандал: Лиама Скарлетта обвинили в непристойном поведении и сексуальных домогательствах в отношении его учеников и других танцовщиков. Было учинено дисциплинарное расследование, но никаких доказательств обвинений найти не удалось. Несмотря на это, руководство Королевского балета в марте 2020 года приняло решение уволить Скарлетта. Позже аналогичное решение принял Датский королевский балет, что фактически означало запрет на профессию.

Справка. Культура отмены, также культура исключения — современная форма остракизма, при которой человек или определённая группа лишаются поддержки и подвергаются осуждению в социальных или профессиональных сообществах, как в онлайн-среде и в социальных медиа, так и в реальном мире.

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