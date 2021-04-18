Польша поддерживает высылку Чехией 18 российских дипломатов в ответ на подозрения в причастности России ко взрыву склада боеприпасов в Врбетице.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Польши в Twitter.

"Солидарность союзников и немедленная реакция - вот, что делает нас сильными. Польша полностью поддерживает решение Чехии выслать 18 российских дипломатов в связи со взрывом склада боеприпасов в 2014 году", - говорится в заявлении.

Напомним, в субботу, 17 апреля, власти Чехии приняли решение выслать из страны 18 дипломатов посольства РФ в Праге, которые, по данным правоохранителей, связаны с российской военной разведкой. К соответствующим выводам спецслужбы Чехии пришли в результате расследования, которое якобы свидетельствует о причастности сотрудников ГРУ РФ к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году.

Кроме того, чешская полиция объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова. Речь идет о тех же людях, которых в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По информации чешской полиции, Петров и Боширов использовали паспорта Таджикистана и Молдовы для въезда в страну в 2014 году.

Тем временем Украина также поддержала решение Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов.