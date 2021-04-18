Украина будет сотрудничать с ЕС в создании ковид-сертификатов

Украина в сотрудничестве с Евросоюзом создаст совместимый с нормами ЕС Цифровой сертификат, подтверждающий наличие иммунитета к коронавирусу (ковид-сертификат или ковид-паспорт - Ред.).

Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете к COVID-19. Соответствующие договоренности по моему поручению заключила вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой", - написал глава правительства.

По его словам, Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от Covid-19, а также сдал необходимые тесты.

"Совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе", - добавил премьер.

Напомним, в среду, 14 апреля, страны Европейского союза официально договорились выпустить COVID-сертификаты для путешествий, разговоры о которых велись с зимы. Этот шаг позволит возродить находящийся в упадке туризм. Детали документов законодатели сообщества будут обсуждать в мае.

30 марта премьер Шмыгаль поручил поручил министерству иностранных дел обсудить и проанализировать с зарубежными партнерами все вопросы поездок с ковид-паспортами.