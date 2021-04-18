Семья королевы Великобритании Елизаветы II холодно приняла принца Гарри, который прилетел на родину на похороны своего деда, принца Филиппа. Это связано с недавним интервью американской журналистке Опре Уинфри, которое Гарри дал вместе со своей супругой Меган Маркл.

Об этом сообщают источники издания The Mirror.

Так, во время похоронной процессии в Виндзорском замке, которая транслировалась на весь мир, можно было заметить, что Гарри и его брат принц Уильям со своей женой Кейт Миддлтон сохраняли дистанцию и держались в стороне друг от друга. Между Гарри и Уильямом шел их двоюродный брат Питер Филлипс, сын принцессы Анны. По данным журналистов, об этом распорядителей церемонии попросил сам принц Уильям.

Принца Гарри "холодно встретили члены королевской семьи", сообщило издание.



"После того, что он и Меган сказали в интервью Опре Уинфри, к нему мало испытывают сочувствия. Члены королевской семьи до сих пор очень расстроены. Они выступают единым фронтом и считают, что он вел себя ужасно", - рассказал источник издания.



Это была первая встреча Гарри с семьей после скандального интервью.

Напомним, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. В Великобритании рассказали о том, как прошли его последние дни.

Также мы писали о том, почему жена Гарри Меган Маркл не смогла прилететь на похороны.