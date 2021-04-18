НАТО поддерживает Чехию в ее стремлении расследовать действия России в деле о взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице.

Об этом в воскресенье, 18 апреля, представитель Альянса сообщил российскому агентству РИА Новости.

"Мы поддерживаем нашего союзника - Чешскую Республику в расследовании и борьбе со злонамеренными действиями России на своей территории. Эти действия соответствуют модели опасного поведения России", - сказал собеседник журналистов.

По его словам, альянс "выражает поддержку близким погибших при взрыве в Врбетице. Виновные должны быть привлечены к ответственности".

Напомним, в субботу, 17 апреля, власти Чехии приняли решение выслать из страны 18 дипломатов посольства РФ в Праге, которые, по данным правоохранителей, связаны с российской военной разведкой. К соответствующим выводам спецслужбы Чехии пришли в результате расследования, которое якобы свидетельствует о причастности сотрудников ГРУ РФ к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году.

Кроме того, чешская полиция объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова. Речь идет о тех же людях, которых в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По информации чешской полиции, Петров и Боширов использовали паспорта Таджикистана и Молдовы для въезда в страну в 2014 году.

Сегодня премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить материалы о произошедшем в 2014 году взрыве на складе боеприпасов.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в этом чешско-российском скандале.