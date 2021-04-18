В воскресенье, 18 апреля, у здания посольства РФ в Праге прошел митинг в поддержку решения чешских властей выслать 18 российский дипломатов. Во время акции произошла стычка между сторонниками и противниками России, одного из участников задержала полиция.

Об этом сообщает ТАСС.

Акция была организована гражданской инициативной "Миллион мгновений". В ней приняли участие около ста человек, которые принесли с собой плакаты с надписями, оскорбительными для российских властей, а также выступающего за развитие добрососедских связей с Россией президента Чехии Милоша Земана.

Во время этого к месту митинга пришли группа сторонников России, состоящая из более 10 человек. Один из противников решения чешских властей включил громкоговоритель, однако микрофон был вырван у него из рук. В результате между сторонниками и противниками РФ случилась краткая стычка, которую быстро пресек спецназ, охранявший вход в российское посольство.

Полиция призвала участников акции разойтись. Некоторым из них были выписаны штрафы за отсутствие на лицах респираторов, предохраняющих органы дыхания от коронавируса. Их ношение является в республике обязательным в общественных местах.

Напомним, 17 апреля сообщалось, что власти Чехии высылают 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге, по подозрению в связях с военной разведкой России. Одновременно с этим Чехия объявила в розыск двух российских разведчиков, которые подозреваются в отравлении Скрипалей.

Отметим, что Украина уже поддержала это решение Чехии. В России, в свою очередь, пообещали ввести ответные меры.

"Страна" подробно разбиралась, почему в Чехии обвинили "отравителей Скрипалей" во взрыве склада с оружием для Украины.