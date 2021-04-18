Президент Польши в период с 1995 по 2005 год Александр Квасьневский считает, что российский лидер Владимир Путин сильно изменился за время своего правления и сейчас бы не допустил членства Польши в НАТО и постарается не допустить членства в альянсе и Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Стране".

По словам Квасьневского, на данный момент Россией правит "даже не Путин номер два, а Путин номер четыре или пять".

"Мы начали говорить с НАТО в 1990-году, а стали членом НАТО в 1999 году. Если бы, к примеру, сегодня Польша, Венгрия, Чехия вступали в НАТО, сегодняшний Путин этого не допустил бы. Я не говорю о Путине, которого я хорошо знал до 2005 года. Он изменился очень сильно в течении всех этих лет. Но в те времена, когда Польша получила членство в НАТО, у власти был Ельцин. Россия тогда тоже не хотела расширения НАТО, но была готова говорить об этом. Мы тогда все-таки оптимистически думали, что Россия будет связана с НАТО как какой-то партнер, и мы все вместе сможем решать вопросы безопасности. Теперь уже все знают, что с Путиным так не пойдет", - сказал экс-президент Польши.

Он также выразил мнение, что "Путин будет делать все, чтобы Украина не вступила" в НАТО.

"И если нужно будет продолжать дестабилизировать ситуацию в вашей стране, он это будет делать", - считает Квасьневский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается уже в июне понять перспективы получения страной плана действий по членству в НАТО.

В свою очередь в МИД РФ заявили, что вступление Украины в НАТО приведет к масштабному конфликту на Донбассе.