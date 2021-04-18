Экс-президент Польши Александр Квасьневский в интервью рассказал "Стране", что думает о конфликтах, которые возникают на фоне исторических разногласий между Украиной и Польшей из-за таких личностей как Бандера и Шухевич. По его мнению, политики не должны вмешиваться в исторические дискуссии, а противоречия разжигают националисты с двух сторон.

В частности, на вопрос "что вы думаете о дальнейших взаимоотношениях Польши и Украины и тех конфликтов, которые периодически возникают на фоне исторических разногласий - Бандера, Шухевич, УПА", Квасьневский предложил изучать историю, ведь изменить мы ее не можем.

"Мой ответ всегда один и тот же, для всех стран, не только Украины и Польши. Мы историю уже изменить не можем, поэтому ее нужно изучать. Трактовка исторических событий не может быть главным фактом политических отношений между странами. Польша и Украина – это соседи, у которых совместно около 75 млн человек. Польша - большой трудовой рынок для украинцев и наша экономика благодарна за их вклад. Политики должны заниматься сегодняшним днем и будущем страны. Мы этим занимались с Леонидом Кучмой, подписали договор об украино-польском примирении.

История есть в нашем сердце и крови. Тем более и трагическая история, которая есть между нашими странами - это очень серьезный вопрос. Но что сделать, чтобы прийти к процессу примирения? Политики должны помочь, создать конструктивный диалог между историками, интеллектуалами, студентами и тд. двух стран. Но только создать площадку и исчезнуть, вмешиваться в дискуссию они не должны", - рассказал он.

Александр Квасьневский высказал уверенность, что политики не должны принимать участия в такой дискуссии.

"Самые эмоциональные люди в таких вопросах - это политики, поэтому они никак не должны принимать в этом участие. Второе, даже сегодня нужно изучать историю. Польско-украинские отношения не первые такие сложные.

Давайте вспомним пример Франции и Германии, которые были главными врагами во время Первой мировой войны и Второй мировой войны, какой путь примирения проходили они. Хорошей идеей стало написание совместного учебника истории. Историки двух стран работали вместе, если какая-то сторона не соглашалась с трактовкой каких-то событий – писали свой вариант. Я был уверен, что "совместной" истории будет ну 10% в этом учебнике. И каким было удивление, что в итоге на 80% содержание учебника идентично в его двух языковых вариантах.

Вот почему диалог так важен, он успокоит людей. К примеру, возьмем личность Степана Бандеры. Конечно будет трудно прийти к одной оценки этой личности. Потому что Бандера с польской стороны был террористом, он убил польского министра внутренних дел перед войной. Но можно подойти с точки зрения, а что он хотел? Он хотел независимой Украины. Бандера искал сотрудничества с немцами, потому что они шли против двух, по его мнению врагов независимости Украины - СССР и Польши. Но не все знают, в каких условиях он умер. Это сложная история, о которой нужно говорить и изучать. Но еще раз говорю, политиков в этом процессе быть не должно", - говорит Квасьневский.

Квасьневский считает, что недооценивают важность сотрудничества в обеих странах. Кроме того, он считает, что свою роль играют националисты, которые являются "небольшой, но громкой силой".

"Думаю - это пробелы двух сторон. Недооценивают важность сегодняшнего сотрудничества. И второе - это влияние националистов с двух сторон, которые разжигают наши отношения. Это небольшая сила, но громкая. И страшно как для Украины, так и для Польши, чтобы эти маленькие группы националистов были главным голосом нашего диалога. Есть много совместных интересов, которые должны быть решены или между нами, или в рамках ЕС, где Польша тоже может помочь", - рассказал Квасьневский.

Напомним, "Страна" поговорила с Александром Квасьневским о "Бурисме", о Хантере Байдене, а также о нынешней геополитической ситуации вокруг нашей страны, об отношениях с Путиным, об оценке двух лет правления Зеленского и о спорных исторических вопросах между Польшей и Украиной.