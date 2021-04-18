США и Франция рассматривают возможность введения новых санкций в отношении России по делу заключенного оппозиционера Алексея Навального. При этом американская сторона предупредила российских коллег о возможных последствиях в случае смерти политика.

"Мы сообщили российскому правительству, что то, что происходит с Навальным в заключении, является их ответственностью, и они будут привлечены к ответу перед международным сообществом. Что касается конкретных мер, которые мы примем, мы рассматриваем множество различных мер, которые мы бы ввели, и я не собираюсь публично сообщать об этом в данный момент. Но мы сообщили, что в случае смерти Навального будут последствия", - сообщил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в комментарии телеканалу CNN.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допустил принятие новых санкций Евросоюзом в отношении России в связи с делом заключенного оппозиционера Алексея Навального.

"Мы уже принимали меры в ЕС, которые Россия критиковала. Мы приняли меры против конкретных людей, которые были связаны с этим (арестом Навального - Ред.). Это уже значительные санкции, но могут последовать и другие", - сказал дипломат в эфире телеканала France 3.

В то же время глава МИД Франции заявил, что "это не мешает продолжать вести диалог с Россией".

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок. Он проведет в колонии около 2,5 лет.

Также мы писали, что 25 марта адвокаты Навального заявили, что оппозиционер находится в плохом состоянии здоровья. 31 марта он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача.

13 апреля супруга Навального навестила его в колонии. По ее словам, врача к нему до сих пор не пускают, оппозиционер похудел до 76 кг при росте 190 см и говорит с трудом говорит. 17 апреля личный врач Навального Анастасия Васильева заявила о критическом показателе калия в крови оппозиционера и угрозе остановки его сердца.

На фоне этого штаб Навального объявил массовые акции протеста в поддержку политика. Мероприятия пройдут по всей России в среду, 21 апреля.