В США отрицают свою причастность к заговору против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом заявил представитель Госдепартамента, передает "РИА Новости".

"Мы видели сообщения в российских государственных СМИ о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его собственные заявления в СМИ. Любые предположения, что власти США стояли за попыткой убийства Лукашенко или участвовали в ней, абсолютная неправда", - сказал представитель госдепа.

Напомним, вчера Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы задержали членов групп, которым была поставлена задача похитить его детей и организовать убийство самого Лукашенко. По его словам, покушение было санкционировано властями США.

Позже российские спецслужбы сообщили, что задержали имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и беларуса Александра Федуту, которые, по утверждению ФСБ, планировали организацию государственного переворота 9 мая в Минске и убийство президента республики Александра Лукашенко.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что известно об этой подготовке.