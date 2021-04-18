В качестве ответной меры на высылку украинского консула из России Киев вышлет старшего дипломата из посольства РФ в Киеве Черникова.

Впервые фамилию попавшего под ограничения дипломата в эфире телеканала "Украина 24" назвал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Старший дипломат это один из советников посольства РФ в Киеве. Есть конкретный человек. Его фамилия Черников. Соответствующая нота будет направлена российскому посольству завтра с утра", - сказал он.

Также Енин добавил, что Киев "услышал определенный шантаж" с российской стороны из-за высылки старшего дипломата посольства РФ в Киеве Черникова.

"Нам говорят, что если вы будете настаивать на объявлении персоной нон-грата именно сотрудника посольства, а не одного из консульств, то мы будем вынуждены объявить персоной нон-грата сотрудника вашего же посольства в Москве", - добавил замминистра иностранных дел.

Напомним, в МИД Украины заявили, что старший дипломат из посольства России в Киеве должен покинуть территорию страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Соответствующее решение было приняло после того, как МИД России рекомендовал консулу Украины в Петербурге Александру Сосонюку покинуть страну в течение 72 часов в связи с его задержанием сотрудниками ФСБ. По данным российских силовиков, он получал от гражданина РФ закрытую информацию из базы МВД.