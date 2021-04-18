В Луганской области мирный житель подорвался на мине
В воскресенье, 18 апреля, на неподконтрольной части Луганской области мирный житель подорвался на мине.
Об этом сообщили в так называемой "народной милиции ЛНР"
Инцидент произошел в районе населенного пункта Новокиевка, неподалеку от реки Северский Донец.
Погиб мужчина 1972 года рождения.
"Пренебрегая требованиями безопасности, а также предупреждениями о минной опасности, мужчина 1972 года рождения, двигаясь вдоль берега реки Северский Донец в районе населенного пункта Новокиевка, подорвался на неизвестном взрывном устройстве", - рассказал "представитель оборонного ведомства Республики".
В Луганске обвинили во взрыве украинскую сторону. Якобы был совершен дистанционный взрыв
"По предварительным данным, сработало взрывное устройство, установленное дистанционным методом военнослужащими 3-й батальонно-тактической группы из состава 80-й бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
В то же время в штабе ООС пока что данный случай никак не прокомментировали.
Напомним, во Львовской области в результате взрыва гранаты во дворе собственного дома погиб 47-летний мужчина. В ходе следственных действий было установлено, что мужчина скончался на месте происшествия вследствие полученных травм.
Ранее "Страна" сообщала, что полиция и спецназ штурмом взяли жителя Николаева, который забаррикадировался в квартире с гранатой.