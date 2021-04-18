Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить материалы о произошедшем в 2014 году взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице, из-за которого вчера страна решила выслать 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге.

Об этом глава чешского правительства заявил в интервью газете "Лидове новины".

По его словам, сначала в понедельник, 19 апреля, кабинет министров изучит материалы дела, собранные службой безопасности и информации Чехии (BIS), и будет их обсуждать.

"Досье будет обсуждаться в правительстве в понедельник, потому что другие министры его не видели, и я хочу, чтобы данные были рассекречены", - сказал премьер.

Бабиш пообещал, что чехи получат возможность ознакомиться с рассекреченными документами и "общественность сможет получить представление" об этом деле.

В то же время в ответ на вопрос, будут ли предприняты дополнительные меры, Бабищ заявил, что высылка 18 российских дипломатов является адекватным ответом. Также он добавил, что уже проинформировал союзников в Евросоюзе и уведомил о деле председателя Евросовета Шарля Мишеля.

"Мы обязательно поговорим об этом на следующем заседании Совета", - добавил чешский премьер.

Напомним, в субботу, 17 апреля, власти Чехии приняли решение выслать из страны 18 дипломатов посольства РФ в Праге, которые, по данным правоохранителей, связаны с российской военной разведкой. К соответствующим выводам спецслужбы Чехии пришли в результате расследования, которое якобы свидетельствует о причастности сотрудников ГРУ РФ к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году.

Решение о высылке российских дипломатов поддержала и Украина.

Также полиция Чехии объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские правоохранители в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Кроме того, чешская полиция объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Чешское радио подчеркивает, что речь идет о тех же людях, которых в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По информации чешской полиции, Петров и Боширов использовали паспорта Таджикистана и Молдовы для въезда в страну в 2014 году.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в этом чешско-российском скандале.