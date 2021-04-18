Ночью понедельника, 19 апреля, на территории четырех областей ожидаются заморозки, а в Киеве прогнозируется сильный туман.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Киевская служба спасения.

Ближайшей ночью заморозки на поверхности почвы ожидаются на территории Волынской, Ровенской, Житомирской, Черкасской и Киевской областей, температура составит 0...-3 градусов. Метеорологи установили 1 уровень опасности (желтый).

Тем временем ночью и утром 19 апреля в Киеве прогнозируется сильный туман, видимость 300-500 метров. В связи с этим водителям стоит быть осторожными и придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;





при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;





держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;





при остановке включить аварийную световую сигнализацию;





избегать резких маневров на дороге.

Напомним, сегодня в Киеве и семи областях Украины ожидаются осадки в виде дождя, температура воздуха будет останется прохладной.

А по данным синоптика Натальи Диденко, потепление не придет на большую часть страны и в начале следующей недели.