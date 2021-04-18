"Опасные метеорологические явления". В Украине в понедельник ожидаются заморозки, в Киеве - туман
Ночью понедельника, 19 апреля, на территории четырех областей ожидаются заморозки, а в Киеве прогнозируется сильный туман.
Об этом сообщают Укргидрометцентр и Киевская служба спасения.
Ближайшей ночью заморозки на поверхности почвы ожидаются на территории Волынской, Ровенской, Житомирской, Черкасской и Киевской областей, температура составит 0...-3 градусов. Метеорологи установили 1 уровень опасности (желтый).
Тем временем ночью и утром 19 апреля в Киеве прогнозируется сильный туман, видимость 300-500 метров. В связи с этим водителям стоит быть осторожными и придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, сегодня в Киеве и семи областях Украины ожидаются осадки в виде дождя, температура воздуха будет останется прохладной.
А по данным синоптика Натальи Диденко, потепление не придет на большую часть страны и в начале следующей недели.