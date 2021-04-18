Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального заявили, что намерены провести новый митинг в двух крупнейших городах России. Он пройдет в среду, 21 апреля.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале оппозиционера.

"Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 000 человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Откладывать больше нельзя. Ты объявляем митинг сейчас", - сказано в записи на канале.

Согласно плану организаторов, митинг пройдет в Москве и Санкт-Петербурге, он начнется в 19:00.

"Жизнь Алексея Навального и судьба России зависят от того, сколько граждан выйдет на улицы в этот день. Три дня до митинга нужны для того, чтобы о нем узнали абсолютно все. Говорите о нем везде, где только можете. Разговаривайте со всеми, до кого сможете дотянуться. Каждый сейчас может сделать что-то", - призвали организаторы мероприятия.

Напомним, 2 февраля московский суд заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" реальным. Политик проведет в колонии около 2,5 лет.

Как сообщала "Страна", 25 марта адвокаты Навального заявили, что оппозиционер находится в плохом физическом состоянии. А 31 марта он объявил голодовку с требованием допустить к нему врача.

13 апреля супруга Навального навестила его в колонии. По ее словам, врача к нему до сих пор не пускают, оппозиционер похудел до 76 кг при росте 190 см и говорит с трудом.