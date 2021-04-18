Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что власти Китая отказались признавать аннексию украинского Крыма.

Об этом украинский чиновник написал в своем Facebook по итогам консультаций с первым заместителем министра иностранных дел КНР Ле Юйченом.

"Из ключевого: правительство КНР не признает попытки аннексии АРК Россией и довело до сведения органов центральной и региональной власти Китая информацию о запрете контактов с оккупационными властями", - говорится в записи Енина.

Также он рассказал, что сотрудники МИД Украины договорились с Китаем о создании механизма кризисных коммуникаций, необходимых для обсуждения вопросов, представляющих национальные интересы обеих стран.

Кроме того, стороны достигли договоренности о разработке пакета решений по либерализации торговли между Украиной и КНР и активизации контактов между людьми.

"Активизация межчеловеческих контактов - общий приоритет. По поручению президента Украины в ближайшее время начнем соответствующий переговорный процесс", - написал Енин.

Отметим, что Китай никогда и не признавал официально аннексию Крыма и не контактировал с его властями.

Вероятно, разговор состоялся на фоне недавнего визита китайских бизнесменов в Крым, (после чего официальный Пекин призвал "не политизировать" вопрос коммерческих контактов частного бизнес КНР с полуостровом), а также нарастающего скандала с национализацией "Мотор-Сичи", которую Украина сейчас фактически отняли у китайских инвесторов.

Вероятно, общение Енина с китайскими коллегами является попытками снизить напряжение в отношениях двух стран, которые важны для Киева - Китай является крупнейшим торговым партнером нашей страны.

Между тем в марте в Крым внезапно заехала бизнес-делегация из Китая, которая изучала перспективы инвестировать в полуостров. "Страна" разбиралась, не является ли это местью за антикитайские санкции, связанные с предприятием "Мотор Сич".