Депутаты Народного совета Сирии (парламента страны) назначили проведение президентских выборов 2021 года на 26 мая.

Об этом передает сирийское информационное агентство SANA.

Выдвижение кандидатов для участия в выборах начнется уже с грядущего понедельника, 19 апреля. Интересно, что в Сирии кандидаты в президенты проходят процедуру выдвижения в суде.

"Прием документов на выдвижение кандидатур в Высшем конституционном суде начнется 19 апреля и будет продолжаться десять дней - по 28 апреля", - сказал председатель Народного совета Хаммуда Сабаг.

Прошлые выборы президента Сирии состоялись в 2014 году. На них победу одержал сирийский лидер Башар Асад. Страны ЕС могут не признать предстоящие выборы, если они не будут соответствовать резолюции СБ ООН 2254, принятой в 2015 году.

В 2020 году "Страна" разбиралась, как российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Эрдоган отложили большую войну в сирийском Идлибе.

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