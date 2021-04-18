В День космонавтики, 12 апреля, на совещании у президента России Владимира Путина было объявлено о решении Кремля создать собственную орбитальную околоземную станцию. Тем самым Россия сможет отказаться от использования Международной космической станции (МКС), ресурс эксплуатации которой подходит к концу.

Информация об этом прозвучала в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Вице-премьер Юрий Борисов, отвечая на вопрос автора программы, заявил: "Честно их (космических партнеров России по космосу - Ред.) предупредить о выходе из МКС с 2025 года".

В России примут решение о выходе из проекта МКС с 2025 года по итогам обследования состояния станции, которая постепенно покрывается трещинами.

Также для полетов в дальний космос в России уже на практике создается транспортно-энергетический комплекс с ядерной энергодвигательной установкой. Работа над ним ведется с 2010 года.

"Реальные уже конструкции этого транспортно-энергетического модуля. Я считаю, что это прорыв будет", - сказал в эфире глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее "Страна" рассказывали, как СССР опередил США, отправив первым человека в космос, и прогнозировали, куда дальше полетят земляне.

Мы также сообщали, что в NASA перенесли высадку человека на Луну, которая планировалась на 2024 год.