Спецслужбы Чехии заявили, что граждане России Александр Петров и Руслан Боширов побывали на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Они были там 15 октября, а уже на следующий день произошел взрыв.

Об этом сообщают журналисты "Лидове новины" со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

По их информации, Петров и Боширов, которые являются агентами ГРУ, в 2014 году направляли запросы о посещении территории склада, куда были допущены 15 октября. Факт их нахождения там подтверждают имеющиеся в распоряжении следственные снимки с камер наблюдения.

В Врбетице россияне якобы установили взрывное устройство, которое должно было сработать после того, как партия оружия и боеприпасов покинет территорию склада. Однако оно сработало раньше, чем планировалось.

Следствие считает, что взрыв должен был произойти после получения упомянутой партии заказчиком из-за рубежа.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают 18 российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Ранее Британия обвиняла эту же пару в отравлении ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как писала "Страна", на сгоревших в Чехии складах боеприпасов среди прочего находилось оружие для боевиков в Сирии, а также для поставки в Украину.

Позже стало известно, что Чехия инициирует обсуждение "дела Врбетице" на уровне МИД стран Евросоюза.