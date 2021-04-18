"Умоляю снизить напряженность". Папа Римский обеспокоен эскалацией насилия на востоке Украины
Во время воскресной проповеди, 18 апреля, Папа Римский Франциск заявил, что обеспокоен наращиванием военной активности на востоке Украины, в связи с чем попросил снизить напряженность и помолился за примирение.
Слова понтифика приводит Vatican News.
"Скажу о грустном. С обеспокоенностью слежу за событиями в некоторых районах на востоке Украины, где в последние месяцы были нарушения режима прекращения огня, с беспокойством вижу наращивание военной активности. Пожалуйста, умоляю снизить напряженность и, наоборот, предпринять все возможное для примирения", - сказал он.
Папа Римский выразил обеспокоенность и тяжелой гуманитарной ситуацией на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и призвал помолиться за местное население. Он выразил "свою духовную близость народу".
Ранее в ОБСЕ заявляли о резком увеличении количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.