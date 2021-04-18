Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и призвал запретить въезд в Евросоюз для всех граждан РФ.

Соответствующий пост он разместил у себя в Twitter.

"Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит", - говорится в сообщении.

Кроме того, Ильвес сравнил эту ситуацию с Германией времен Адольфа Гитлера, напомнив, что тогда такого решения так и не приняли.

"Остальная часть Европы в сентябре 1939 года после вторжения Германии в Польшу: "Подобное наказание простых немецких людей за действия их правительства было бы мстительным, контрпродуктивным и не привело бы к достижению его целей", - резюмировал он.

Как писала "Страна", недавно глава МИДа Франции назвал Россию "ужасной и невыносимой".

А Петр Порошенко в свою бытность президентом как-то в Лондоне сравнил РФ с крокодилом.