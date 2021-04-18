В воскресенье, 18 апреля, в Украине началась вакцинация против коронавируса вакциной производства Pfizer, которая считается эффективнее, чем ранее завезенный в страну Covishield. Партии вакцины прибыли во все области Украины.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина 24".

И.о. директора департамента здравоохранения Харьковской ОГА Игорь Волченко уже подтвердил поступление 1 170 доз вакцины в регион.

"Планируется на этой неделе использовать 1 170 доз", - говорится в видеокомментарии Волченко, распространенном пресс-службой ХОГА.

По его словам, планируется прививать этой вакциной людей, которые находятся в интернатных учреждениях области, а также персонал этих учреждений.

"Уже проработаны списки и разработан ежедневный план вакцинации на неделю... В Харьковской области подготовлены две мобильные бригады, которые прошли обучение для работы с вакциной Pfizer", - сказал Волченко.

На Харьковщине вакцина хранится на областном аптечном складе. Ее доставили в специальных боксах, которые поддерживают температуру до минус 80 градусов в течение 30 суток. В одном флаконе 6 доз вакцины. Перед разведением препарат необходимо разморозить в течение 2 часов. За сутки до введения вакцину переводят в температурный режим 2 - 8 градусов, после этого использовать ее необходимо в течение 5 суток.

Ранее "Страна" разбиралась, какие побочные эффекты у вакцины Pfizer и кому ее нельзя колоть. По сути это первая высокоуровневая вакцина, которую предоставили Украине. Хотя страны Запада прививаются ею еще с декабря.

Напомним, что еще во врем второй волны пандемии в посольстве США прямым текстом запретили Украине покупать российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V".