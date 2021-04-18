Кулеба отреагировал на события в Чехии. Фото: Wikipedia

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна полностью поддерживает решение правительства Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов.

Об этом он написал у себя на странице в Twitter.

"Украина поддерживает ответ Чехии, поскольку чешские правоохранительные органы подтвердили причастность России к массовому взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, который привел к гибели людей", - говорится в записи.

При этом Кулеба добавил, что "мы в Украине хорошо знаем злонамеренные методы России", поэтому подобные действия со стороны агрессора не должны оставаться без наказания.

Кулеба поддержал решение Чехии о высылке дипломатов России. Скриншот: twitter.com/DmytroKuleba

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают восемнадцать российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице семь лет назад. Ранее Британия обвиняла эту же пару в отравлении ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как писала "Страна", на сгоревших в Чехии складах боеприпасов среди прочего находилось оружие для боевиков в Сирии, а также для поставки в Украину.

Позже стало известно, что Чехия инициирует обсуждение "дела Врбетице" на уровне МИД стран Евросоюза.

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