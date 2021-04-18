Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна полностью поддерживает решение правительства Чехии выслать из страны 18 российских дипломатов.

Об этом он написал у себя на странице в Twitter.

"Украина поддерживает ответ Чехии, поскольку чешские правоохранительные органы подтвердили причастность России к массовому взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, который привел к гибели людей", - говорится в записи.

При этом Кулеба добавил, что "мы в Украине хорошо знаем злонамеренные методы России", поэтому подобные действия со стороны агрессора не должны оставаться без наказания.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают восемнадцать российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице семь лет назад. Ранее Британия обвиняла эту же пару в отравлении ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как писала "Страна", на сгоревших в Чехии складах боеприпасов среди прочего находилось оружие для боевиков в Сирии, а также для поставки в Украину.

Позже стало известно, что Чехия инициирует обсуждение "дела Врбетице" на уровне МИД стран Евросоюза.