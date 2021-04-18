Размер выплат у пенсионерок в Украине в среднем на 30% ниже, чем у мужчин пенсионного возраста. При этом женщины живут дольше.

Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, которую цитирует zn.ua.

"Женщины живут дольше, кроме того стереотипы и бесплатная домашняя работа в течение всей жизни часто не позволяют им получать высокооплачиваемую работу с официальным трудоустройством", - объяснила разрыв в размере пенсий Бачелет.

По оценке ООН, пожилые люди составляют около 25% населения Украины, причем две трети из них - женщины. И 77% пенсионеров получают ежемесячные доходы ниже прожиточного минимума. Гендерное неравенство в пенсионном обеспечении усиливает бедность среди женщин-пенсионеров.

Как ранее сообщала "Страна", в Министерстве социальной политики Украины озвучили планы на будущее, в соответствии с которыми пенсионеры смогут получать пенсии в размере 7 тысяч гривен.

По мнению чиновников, это станет возможным в результате запуска накопительной пенсионной системы, проект которой сейчас обсуждается.