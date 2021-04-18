В Соединенных Штатах несколько экспертов подставили под вопрос резонность введения антироссийских санкций из-за предполагаемой кибератаки при помощи ПО фирмы SolarWinds. А отдельные советники даже отговаривали президента Джо Байдена привязывать ограничения к этой фирме.

Об этом говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal.

По информации журналистов, специалисты в области кибербезопасности утверждают, что история со взломом программного обеспечения SolarWinds является, скорее, примером кибершпионажа, а не хакерской атаки.

"Сложный вопрос сводится к тому, чем (инцидент - Ред.) с SolarWinds отличается от высокотехнологичных разведывательных операций (международного разведывательного альянса - Ред.) "Пять глаз" (Five Eyes, в который помимо США входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Соединенное Королевство - Ред.)", - сказал профессор Университета Джонса Хопкинса Томас Рид.

Кроме того, часть советников Байдена якобы рекомендовали ему воздержаться от санкций в связи с ситуацией вокруг SolarWinds, поскольку они могли быть подвергнуты критике на международном уровне.

The Wall Street Journal приводит мнение бывших и действующих представителей американского правительства, которые отмечают, что предыдущие администрации воздерживались от ограничений за политический шпионаж, поскольку "США и их союзники регулярно осуществляют аналогичную активность". Как отметил член Палаты представителей Конгресса демократ Джим Ланжевен, которого цитирует газета, инцидент с SolarWinds "имеет все атрибуты традиционного шпионажа", который ранее "не выходил за рамки ответственного поведения государств".

По мнению профессора университета Техаса в Остине Бобби Чесни, администрация Байдена руководствовалась в этом вопросе тем, что в истории с SolarWinds были нарушены якобы какие-то рамки. Это, предположительно, убедило власти в Вашингтоне в том, что подобные действия заслуживают ответных мер.

"Известен ли нам ответ на вопрос, какие границы были нарушены в истории с SolarWinds? Я бы так не сказал", - добавил Чесни.

Как стало известно ранее, программное обеспечение Orion компании SolarWinds было взломано в марте прошлого года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были ведущие правительственные учреждения, а также более 400 крупнейших американских компаний. Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к недавней кибератаке в США через программное обеспечение фирмы SolarWinds. Ряд экспертов в свою очередь предположили, что речь, вероятно, следует вести не о нападении с целью причинения ущерба, а о масштабной кибероперации с целью сбора разведывательных данных.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Под санкции попали юридические и физические лица, IT-компании, СМИ. США запретили американским компаниям покупать российские долговые обязательства, выпущенные после 14 июня 2021 года Центробанком РФ, Фондом национального благосостояния или Минфином России.

Как писала "Страна", в России уже приняли ответные меры. В том числе полное прекращение деятельности в России американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим американским госструктурам, а также высылка сотрудников дипломатических миссий США.