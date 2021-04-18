Участники готовящегося госпереворота в Беларуси намеревались разграбить имущество президента Александра Лукашенко. Об этом говорится в материалах оперативной съемки ФСБ.

Кроме того, заговорщики планировали других высших белорусских чиновников либо убить как Лукашенко, либо отправить в концлагерь. Данные о должностных лицах при этом были получены от хакеров.

"Вопрос звучит таким образом. Давай, Рыгор, мы с тобой замочим Луку (Лукашенко - Ред.), а вопрос кто будет править Беларусью после этого мы решим после этого (убийства Лукашенко - Ред.)", - сказал один из фигурантов дела на видео.

По словам другого подозреваемого, как минимум 30 человек в Минске должны быть интернированными буквально в первый час после осуществления госпереворота.

Напомним, в субботу ФСБ заявила о подготовке госпереворота в Беларуси на 9 мая при участии украинских националистов.

"Страна" подробно разбиралась, что известно об этой подготовке.