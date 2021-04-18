В столице Чехии неизвестные облили стены посольства Российской Федерации кетчупом. Виновники, которых уже задержали, признались, что сделали это из-за взрывов военных складов в Врбетице, которые произошли еще в 2014-м.

Об этом рассказал представитель местных правоохранителей Ян Данек, передает "ТАСС".

Всего были задержаны семь человек, а сейчас идет расследование инцидента. Против виновников возбудили дело об административном правонарушении, стены посольства уже очистили.

Подозреваемые в хулиганстве рассказали, что кетчуп символизирует кровь тех, кто погиб при взрыве на складах боеприпасов в деревне Врбетице.

Между тем по делу о взрыве Чехия инициирует обсуждение на уровне глав МИД Европейского союза. Как рассказал первый вице-премьер страны Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, дипломатов уже проинформировали об инициативе.

"Я проинформировал наших послов в ЕС и в НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду говорить об этом на заседании глав МИД ЕС", - написал он в твиттере.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают восемнадцать российских дипломатов посольства РФ по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности ко взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице семь лет назад. Ранее Британия обвиняла эту же пару в отравлении ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как писала "Страна", на сгоревших в Чехии складах боеприпасов среди прочего находилось оружие для боевиков в Сирии, а также для поставки в Украину.