В понедельник, 19 апреля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба примет участие в онлайн-заседании Евросоюза по иностранным делам по приглашению представителя ЕС Жозепа Борреля.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба МИД Украины.

"На повестке дня: обострение ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства, вызванного деструктивными и агрессивными действиями России. Дмитрий Кулеба проинформирует коллег из Европейского Союза об актуальной ситуации с безопасностью, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС", - говорится в посте в соцсети МИД.

Напомним, ранее в МИД Украины поддержали введение Вашингтоном новых санкций против России и реакцию Белого дома на вмешательство РФ в американские выборы.

"Страна" рассказывала, что госсекретарь США Энтони Бликен на прошлой неделе посетил Брюссель, где встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.