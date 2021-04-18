Для старта массовой вакцинации населения Украины с прививками всех желающих необходимо как минимум 1 миллион доз вакцин.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на встрече с журналистами в Киеве.

Ляшко напомнил, что цель Министерства здравоохранения - вакцинировать половину взрослого населения до конца 2021 года.

"Как будут поступать новые партии, если будет около одного миллиона доз на территории Украины, то будем открывать все кабинеты вакцинации, все мобильные бригады, а также потенциально готовы разворачивать вакцинальные центры, чтобы вакцинировать всех", - сказал чиновник.

Главный санврач добавил, что сначала будут прививать категорию людей 60+, а когда все желающие получат прививки, то начнется вакцинация категории 18+.

"Сначала приоритет 18+ это люди с хроническими болезнями, а затем все желающие", - добавил Ляшко.

Как сообщала "Страна", ранее пресс-служба посольства США прямым текстом запретила Украине покупать российскую вакцину против COVID-19. С поставками же вакцин из других стран постоянно возникают проблемы. К тому же препараты поступают в небольшом количестве. Например, на днях в Украину прибыли всего 117 тысяч доз вакцины от коронавируса компании Pfizer.