Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин добиться вступления нашей страны в НАТО как можно скорее. По его мнению, ФРГ обязана это сделать, так как несет перед украинцами "особую историческую ответственность".

Об этом он рассказал в интервью изданию Welt am Sonntag.

"Германия в особенности как страна, которая несет особую историческую ответственность за нацистские преступления против украинского народа, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И как можно скорее, без "но" и "а если", - сказал он.

Украинский дипломат уверен, что только присоединение Украины к Альянсу может предотвратить новую войну в Европе. При этом он допускает, что Германия может трактовать такую просьбу как провокацию для президента РФ.

"Совершенно наоборот: это будет холодный душ, который охладит горячие головы в Кремле", – заявил он.

Мельник также призвал правительство Германии предупредить Россию о "болезненных последствиях" при вторжении на Украину. Он сказал о необходимости "международного бойкота", "судебного преследования в Международном уголовном суде за военные преступления" и "полного экономического эмбарго, прежде всего на импорт сырья, а также полному замораживанию инвестиций" в отношении России в случае эскалации насилия.

Это не первые указания Мельника, что делать Германии. Ранее он требовал у Ангелы Меркель полностью разорвать отношения с Россией.

Также он заявлял, что Берлин должен помогать Украине вернуть Крым, поскольку немцы еще не расплатились перед Украиной за "немецкий колониализм" и зверства нацистской оккупации на полуострове.