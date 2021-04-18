В связи с обострением ситуации на востоке Украины власти США решили предупредить авиакомпании об опасности полетов над нашей страной и Россией.

Соответствующее заявление Федеральной авиационной администрации Департамента транспорта США приводит украинская Госавиаслужба.

Так, администрация США рекомендует соблюдать осторожность при полетах на нескольких направлениях.

"...Рекомендуется эксплуатантам воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов из/в/над частями Московского РПИ (Район полетной информации - Ред.; UUWV) и РПИ Ростов-на-Дону (URRV) в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра (UKDV), РПИ Симферополь (UKFV) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV)", - говорится в сообщении.

В связи с этим украинские чиновники напомнили, что в целях безопасности полетов с 2014 года действуют определенные ограничения, которые связаны с конфликтом на Донбассе и аннексией Крыма.

"Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она спокойна и контролируема. Сейчас опасности для гражданской авиации нет", - заверило украинское ведомство.

Напомним, ранее в министерстве транспорта Канады рекомендовали своим авиакомпаниям соблюдать осторожность при полетах над Украиной на фоне сообщений о стягивании российских войск у украинской границы.

Между тем в штабе ООС прогнозируют дальнейшую эскалацию на Донбассе силами спецподразделений РФ.