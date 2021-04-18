В Чехии продолжается российский шпионский скандал, в котором нашли украинский след.

Прага выслала почти два десятка российских дипломатов из-за подозрений в якобы причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Вребтицах еще в 2014 году, на котором, по данным местных СМИ, хранилось оружие для Украины и Сирии.

Причем в организации взрыва подозревают ставших уже легендарными разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова, известных по истории с отравлением Скрипалей в Британии. Обоих чехи объявили в розыск.

"Страна" выясняла подоплёку чешско-российского скандала и при чем здесь Украина.

Частный склад с оружием для Украины

О высылке 18 российских дипломатов на экстренной пресс-конференции в субботу объявили премьер-министр Андрей Бабиш и министр иностранных дел Ян Гамачек, который совмещает пост главы МИД Чехии с должностью министра внутренних дел.

Как уверяет Гамачек, этих дипломатов подозревают в работе на две российские спецслужбы - ГРУ и СВР.

По словам Бабиша, существует "доказательное подозрение", что офицеры российского ГРУ причастны к взрыву склада боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году.

Спецслужбы Чехии считают, что на месте взрыва были Петров и Баширов, уточняет газета "Лидове новины".



Взрывы в военном складском комплексе в чешских Врбетицах произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. Тогда погибли два человека. Склады и оружие принадлежали не Минобороны Чехии, а частной фирме Imex Group, торгующей боеприпасами.

В то же время чешские СМИ пишут, что на взорванных складах было оружие для Украины (как раз тогда была в разгаре война на Донбассе). И взрыв на складе во Врбетицы, по их выводам, был вероятнее всего проведен для срыва поставки этого оружия.

Сразу после взрывов в правительстве Чехии сообщили, что на время инцидента велась подготовка к экспорту взорванного оружия в Болгарии - двум местным компаниям бизнесмена, легального торговца оружием Эмилиана Гебрева. Которого по информации западных СМИ якобы травили "Новичком". Но Болгария была лишь промежуточным пунктом.

Чешское издание Respect со ссылкой на полицию утверждает, что оружие готовили к поставке Гебреву, который был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинского МВД и Нацгвардии. А чешский сайт SZ отмечает, что компания Гебрева поставляла оружие и сирийским антиправительственным группам.

Вероятно, как считают чешские спецслужбы, это и стало мотивом подрыва складов (чтоб оружие не ушло противникам России в Украине и в Сирии).

Вакцины и "Росатом"

В Чехии скандал восприняли неоднозначно.

"Очень много вопросов - почему о российском следе заговорили только сейчас, через семь лет, почему подрывниками назначили двух российских агентов, известных по отравлению в Солсбери? Можно подумать, что у русских только два агента, которые и Скрипачей отравили, и склады взорвали. Немного анекдотично. К самому частному складу с оружием тоже много вопросов - как такое вообще возможно, что частное лицо владеет складом, где боеприпасов больше, чем в армии? Что интересно, о складе никто не знал, даже местные. В 2014 году никто из тогдашнего правительства не знал о складе. Есть данные, что в основном это была торговля оружием для Украины. Как могло случиться, что наши силы безопасности этого еще не знали? Этого вообще не должно было случиться. Следствие длилось семь лет. Есть версия, что таким образом хотят убить сразу нескольких зайцев - замять давнее дело, а также переключить внимание чехов с экономических проблем из-за эпидемии коронавируса на "шпионский скандал" и поиск внешних врагов. Ведь в Чехии все больше недовольных правительство Бабиша, которого винят в неэффективной борьбе с коронавирусом и росте безработицы", - сказал "Стране" чешский журналист Зденек Батрак.

По другой версии, подоплека скандала - в попытках сорвать поставки в Чехию российской вакцины Спутник V и большой контракт с "Росатомом".

Вице-премьер Карел Гавличек уже дал понять, что из-за последних событий чехи могут исключить российский "Росатом" из тендера на строительство АЭС "Дукованы" (среди других кандидатов на строительство - американо-канадская Westinghouse, французская EDF, южнокорейская KHNP, а стоимость контракта оценивается в 6 млрд евро).

"Эти события, конечно, могут повлиять на "Дукованы". Это очень серьезные новости. Любые такие действия, если они будут подтверждены, должны определенно иметь последствия", - заявил Карел Гавличек.

Кроме того, скандал уже сорвал визит чешского вице-премьера в Россию, где должен был обсуждаться вопрос закупки вакцины от коронавируса.

"Не исключаю, что вся эта история со шпионами образца 2014 года всплыла через семь лет только для того, чтобы повлиять на ситуацию вокруг вакцины и контракта с Росатомом", - полагает политолог Руслан Бортник.

Ранее США уже пытались отговорить Чехию от контракта с "Росатомом" и настаивали на исключении России из тендера на возведение нового энергоблока атомной электростанции Дукованы. В прошлом году тогдашний госсекретарь Помпео лоббировал интересы американской компании Westinghouse, а в марте уже госсекретарь Энтони Блинкен призвал Бабиша "провести максимально прозрачный тендер" и не допустить участия в проекте России и Китая, которые "используют доступ к критически важным ресурсам, рынкам и технологиям, чтобы оказать давление на американских союзников и расстроить их сотрудничество".

По мнению официального Вашингтона, к тендеру должны допустить американскую компанию Westinghouse, французскую EdF и южнокорейскую KHNP.

В то же время "Росатом" предлагает чехам реактор последнего поколения, который стоит в два раза дешевле своих зарубежных аналогов.

Эксперты не исключают и личных мотивов чешского премьера Бабиша, которого считался настроенным дружественно по отношению к России. По одной из версий, на него могли нажать "западные партнеры", шантажируя делом о воровстве денег ЕС.

"Бабиш - обычный олигарх типа Трампа или Берлускони. Без идеологических предпочтений. В последнее время у Бабиша было немало проблем, связанных с обвинениями в нецелевом использовании средств ЕС (дело под кодовым названием "Гнездо аиста"). Ещё ранее была ситуация, когда сын Бабиша и его девушка Елизавета (уроженка Кривого Рога) каким-то образом оказались в Крыму. То есть, была масса скандалов", - говорит нам политолог Константин Бондаренко.

Но то, что происходит на чешско-российском направлении, по его мнению, скорее всего, имеет экономическую подоплеку.

"Нужно было выбить из тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" основных претендентов - "Росатом". Скорее всего - в интересах Westinghouse (ситуация очень похожа на их почерк). Именно поэтому чешской стороной было состряпано настолько грубое и нелепое обвинение - с зашитым смыслом: "Сорри, нам выкручивают руки". Главную скрипку при этом играет не столько Бабиш (который оказался в довольно сложной ситуации), сколько Карел Гавличек, выпускник Манчестерского университета и политик, ориентирующийся в своих симпатиях на Лондон и Вашингтон. Скорее всего, под давлением Гавличека и Запада Бабиш пошёл на такой шаг - при этом обставив все абсолютно грубо, топорно, в стиле Швейка (сатирический персонаж "Похождений бравого солдата Швейка" чешского писателя Гашека, - Ред.). Одно только упоминание Петрова и Баширова чего стоит!", - говорит Бондаренко.

В тоже время, как сказал нам источник в европейских дипломатических кругах, на фоне растущей напряженности между США и Россией на Прагу могли надавить и из Вашингтона.

"У Байдена может появиться дополнительный аргумент в торгах с Путиным - взрыв российскими агентами склада в Чехии. Чехия в целом считается настроенной конструктивно по отношению к России, но местные военные и силовые круги тесно интегрированы с военными структурами США, Британии, Канады, и они могут играть свою роль, часто в пику той позиции, которую выбирают политики", - говорит источник.