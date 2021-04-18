Оппозиция в Беларуси заявила, что информация о попытке государственного переворота и убийстве президента Александра Лукашенко является провокацией со стороны спецслужб.

Заявление распространила пресс-служба лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, передает "Интерфакс-Запад".

"Информация, распространяемая 17 апреля госорганами и озвученная Лукашенко, имеет признаки провокации спецслужб РФ и РБ, куда втянули граждан Беларуси и США. Необходимо воздержаться от скоропалительных выводов и решений, которые могут нанести ущерб национальным интересам, суверенитету и независимости Беларуси", - говорится в заявлении.

Также в оппозиции подчеркнули, что Тихановская "как лидер демократического движения последовательно выступает за разрешение политического кризиса в Беларуси путем переговоров и проведения свободных честных выборов".

Напомним, по информации ФСБ РФ, заговорщики намеревались осуществить военный переворот в Беларуси 9 мая. Подозреваемые в организации переворота уже задержаны, возбуждено уголовное дело.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказывал, как белорусские экстремисты при поддержке украинских националистов планировали похитить его детей.