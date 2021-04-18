На сгоревших в Чехии складах боеприпасов в комплексе Врбетице, во взрыве которых подозревают российских агентов, среди прочего находилось оружие для боевиков в Сирии, а также для поставки в Украину.

Об этом сообщают чешские СМИ.

Взрыв произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Вечером 17 апреля 2021 года на срочно собранной пресс-конференции руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии, хотя следствие по этом делу проводилось 6,5 лет назад и ранее о причастности РФ не говорилось.

Как пишет издание Irozhlas, взорванные склады во Врбетице и хранящееся там оружие не принадлежали Минобороны Чехии. На тот момент помещения использовались коммерческой компанией, которая официально занимается торговлей оружием - Imex Group. Об этом было известно и в 2014 году, сразу после взрывов, когда в правительстве Чехии сообщили, что на время инцидента велась подготовка к экспорту взорванного оружия в Болгарию. Однако еще важнее то, что Болгария была лишь промежуточным пунктом.

В другой публикации издания сообщается, что получателем груза была болгарская компания Emco. Обе названные компании принадлежат болгарскому бизнесмену, торговцу оружием Эмилиану Гебреву, который вскоре после взрывов в Чехии, как писала пресса, также стал объектом атаки российских агентов: в 2015 году сообщалось, что якобы его дважды отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Издание Respect со ссылкой на полицию также утверждает, что оружие готовили к поставке Гебреву, и отмечает важную деталь: Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для МВД Украины и Нацгвардии, в том числе в разгар активной фазы конфликта на Донбассе.

Другое авторитетное чешское издание SZ отмечает, что российские планы срыва поставок оружия могли быть нацелены не только на Украину, но и на Сирию - компания Гебрева поставляла оружие и сирийским боевикам, что также якобы не нравилось РФ.

Как сообщала "Страна", в Чехии обвинили российскую разведку во взрыве военных складов. А ее агентов Петрова и Боширова объявили в розыск.

Петров и Боширов "прославились" как подозреваемые в отравлении Скрипалей в Великобритании.