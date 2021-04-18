В аннексированном Крыму его "глава" Сергей Аксенов решил изменить правила въезда из-за коронавируса. Теперь для иностранцев, включая украинцев, стала обязательной сдача ПЦР-теста после въезда в Крым.

Об этом говорится на сайте "правительства Крыма".

Решение Аксенова вступило в силу с 17 апреля. Оно предусматривает, что "иностранцам и лицам без гражданства" необходимо в течение трех дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР.

Кроме того, информацию о результате тестирования нужно будет разместить на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также при въезде иностранцев обязали заполнять электронную анкету, которая размещена на том же сайте.

Ранее "Страна" приводила заявление министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что Россия готовит Крым для потенциального хранения ядерного оружия, и предупредил, что Москва может атаковать Украину, чтобы обеспечить водоснабжение аннексированного полуострова.

А в Москве недавно заявляли, что в Крыму сохраняется угроза терактов из-за деятельности США, ряда стран ЕС и Украины.