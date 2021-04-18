В американском космическом агентстве (NASA) назвали новую дату возможного первого полета вертолета Ingenuity на Марсе. Он может состояться уже в понедельник, 19 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

"NASA планирует не раньше понедельника, 19 апреля, осуществить первый полет своего вертолета Ingenuity на Марсе примерно в 12:30 по тихоокеанскому времени", - заявили в агентстве.

Ожидается, что данные о первом полете Ingenuity поступят на Землю через несколько часов после автономного полета. Если первый полет вертолета, который уже откладывался, всё же состоится, то NASA проведет брифинг по его результатам.

Первый полет Ingenuity в космическом агентстве называют очень рискованным, поскольку атмосфера на Марсе очень разрежена - давление в ней составляет меньше 1% от давления атмосферы Земли.

Как сообщала "Страна", вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, который приземлился на Красную планету 18 февраля. Изначально первый полет вертолета Ingenuity на Марсе планировался на прошлой неделе, 11 апреля, но из-за возможной технической неисправности его отложили.

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