Один из основателей компании Adobe Чарльз Гешке скончался на 82-году жизни. Он известен тем, что участвовал в разработке популярного формата текстовых файлов PDF.

Об кончине сообщается на сайте компании Adobe.

Как сказано в сообщении, Гешке умер в пятницу в Калифорнии. О причинах его смерти не упоминается.

"Это огромная потеря для всего сообщества Adobe и для индустрии технологий, для которой он служил ориентиром и героем на протяжении десятилетий. Как сооснователи Adobe Чак (Чарльз Гешке - Ред.) и Джон Уорнок разработали инновационное программное обеспечение, которое произвело революцию в творчестве и общении между людьми", - заявил глава компании Шантану Нарайен в письме сотрудникам.



Карьера Гешке началась в научно-исследовательском центре Xerox в городе Пало-Альто, штат Калифорния. Он покинул Xerox в 1982 году, чтобы вместе с Уорноком основать компанию Adobe.

В 2009 году бывший президент США Барак Обама наградил Гешке и Уорнока государственной наградой - Национальной медалью в области технологий и инноваций.

Компания Adobe производит компьютерное программное обеспечение (ПО). Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Сан-Хосе, Калифорния. Наиболее известна своей системой веб-программного обеспечения Adobe Flash, программы для редактирования изображений Photoshop, Adobe Reader, Portable Document Format (PDF).

Фото: Adobe

Как сообщала "Страна", в марте в Нидерландах скончался инженер, топ-менеджер компании Philips и изобретатель аудиокассеты Лу Оттенс.

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