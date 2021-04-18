Власти Великобритании решили отправить корабли Королевского флота в Черное море. Их прибытие ожидается в мае.

Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на свои источники в британском военном ведомстве.

Журналисты утверждают, что ввод кораблей в воды Черного моря продемонстрирует солидарность с Украиной и союзниками по НАТО.

В украинские воды планируется отправить один эсминец Туре 45, вооруженный зенитными ракетами, а также противолодочный фрегат Туре 23. Эти суда отделятся от авианосной группы Королевского флота в Средиземном море, после чего через Босфор направятся в Черное море.

Их будет поддерживать авианосец HMS Queen Elizabeth, на борту которого находятся вертолеты для борьбы с подводными лодками, а также истребители-бомбардировщики.

Источники издания также рассказали, что в случае угрозы со стороны России Великобритания введет в регион и другую военную технику.

Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России.

Суда уже направились к Черному морю, однако после телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным США передумали насчет кораблей.