Пять человек погибли и один попал в реанимацию после страшной аварии в Ростовской области, случившейся ранним утром (в 04:30 по Киеву) 18 апреля. За рулем попавшей в ДТП машины находился подросток.

Об этом сообщают российские СМИ и Телеграм-каналы.

По данным журналистов, ДТП с участием иномарки произошло в Машиностроительном переулке города Новочеркасска. По данным прессы, за рулем Hyundai Solaris находился 14-летний подросток. Он не справился с управлением и врезался в дерево.

При этом в салоне автомобиля находилось шесть человек. Трое парней и две девушки погибли на месте. Еще один человек доставлен в больницу - сейчас он находится в реанимации. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

Как ранее сообщала "Страна", в Ровенской области выпивший мужчина сел за руль и насмерть переехал товарища, с которым отдыхал возле озера.

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