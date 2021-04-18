На выходных статистика заражений коронавирусом традиционно падает. Фото: Mylene2401, Pixabay

К воскресенью, 18 апреля, в Украине выявлено 10 282 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Число заражений в сравнении с предыдущим днем снизилось на более чем четыре тысячи. Однако сильно просело и количество вакцинаций - почти на 10 тысяч.

Об этом сообщает в Фейсбуке глава Минздрава Максим Степанов.

Среди инфицированных оказались 456 детей и 161 медик. За минувшие сутки были госпитализированы 4 274 человек, скончались от последствий заражения 250 человек. Выздоровели 6 523 человека.

При этом было проведено 60 380 тестов (включая ПЛР - 27 278, ИФА - 6 558, экспресс-тестов на антиген к SARS-CoV-2 - 26 544). В предыдущие сутки протестировали более 105 тысяч украинцев.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных заражений зарегистрировано в Харьковской (1 590), Днепропетровской (1 114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.

3 333 человек привиты от COVID-19 за 17 апреля. Для сравнения, за предыдущие сутки таких было 13 044.

Всего 449 194 человек привиты с начала вакцинной кампании, из них одну дозу получили 449 192 человека, закончили иммунизацию 5 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Количество заражений в регионах за сутки и количество прививок:

  • Киев-480 случаев / 186 прививок;
  • Винницкая область - 177 случаев / 45 прививок;
  • Волынская область - 197 случая / 133 прививок;
  • Днепропетровская область - 1 114 случая / 284 прививок;
  • Донецкая область - 511 заболевших / 620 прививок;
  • Житомирская область - 379 заболевших / 36 прививок;
  • Закарпатье - 106 заболевших / 24 прививок;
  • Запорожская область - 151 случай / 56 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 100 случаев / 94 прививок;
  • Киевская область - 597 случаев / 223 прививок;
  • Кировоградская область - 219 случаев / 29 прививок;
  • Луганщина - 65 случаев / 50 прививок;
  • Львовская область - 461 случай / 401 прививки;
  • Николаевская область - 468 заболевших / 48 прививок;
  • Одесская область - 595 случаев / 381 прививок;
  • Полтавская область - 160 случая / 76 прививок;
  • Ровенская область - 300 случая / 78 прививок;
  • Сумская область - 540 случаев / 15 прививок;
  • Тернопольская область - 256 случаев / 58 прививок;
  • Харьковская область -1 590 случаев / 50 прививок;
  • Херсонщина - 215 случая / 56 прививок;
  • Хмельницкая область - 540 заболевших / 196 прививок;
  • Черкасская область - 300 заболевших / 27 прививок;
  • Черновицкая область - 174 случая / 145 прививок;
  • Черниговская область - 587 случаев / 22 прививок.

По состоянию на 17 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 внесены 466 230 человек.

Всего с начала пандемии в Украине заразились 1 510 946 человек; выздоровели 1 079 482 человека. Умерли от коронавируса 39 786 человек, провели ПЦР тестирование - 8 942 671 украинец.

Официальная статистика по коронавирусу в Украине на 18.04.2021Официальная статистика по коронавирусу в Украине на 18.04.2021Официальная статистика по коронавирусу в Украине на 18.04.2021Официальная статистика по коронавирусу в Украине на 18.04.2021

Официальная статистика по коронавирусу в Украине на 18.04.2021

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

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