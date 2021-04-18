В пятницу, 16 апреля, в ровенской области трое мужчин отдыхали у озера. Один из них, будучи пьяным, сел за руль и наехал на товарища, тот умер на месте от полученных травм.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители выяснили, что 30-летний житель села Антоновка, водитель автомобиля, сел за руль и совершил смертельный наезд на своего 31-летнего односельчанина. Тот погиб на месте от полученных травм.

В крови у водителя обнаружили содержание алкоголя в 2,42 промилле. Открыто дело по факту вождения в нетрезвом виде, что повлекло смерть человека (ч.3 ст. 286-1 УК). Мужчине грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Напомним, в Броварах бывший работник полиции охраны Нацполиции устроил смертельное ДТП, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы.

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