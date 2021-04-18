Президент Франции Эммануэль Макрон призвал определить красные линии в отношениях с Россией и одновременно подчеркнул необходимость "открытого и дружественного" диалога для преодоления существующих кризисов.

Об этом президент Франции заявил в интервью американскому телеканалу CBS.

"Я уверен, что президент Путин может быть готов к возобновлению диалога. Если мы хотим лучшую систему в контролях вооружений, если мы хотим стабилизировать многочисленные существующие кризисы в современном мире, нам нужен открытый и дружественный диалог с Россией", - сказал президент Франции.

По словам Макрона, западным странам важно четко заявить о своей позиции, когда они не согласны с российским лидером, в частности определить "красные линии", и в случае "неприемлемого поведения" вводить санкции.

"Это единственный способ вызвать доверие. Я думаю, что санкций недостаточно самих по себе, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но для конструктивного и эффективного диалога вам нужен авторитет", - подытожил французский лидер.

Видео: youtube.com/Face the Nation

Как сообщала "Страна", президенты России и Франции планируют провести переговоры в ближайшее время. Такую информацию озвучили в Елисейском дворце.

Напомним, какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник.