Иран работает на документом, который призван урегулировать разногласия между Ираном и США по ядерной сделке, также идут переговоры между Тегераном и международными посредниками.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел и главный переговорщик Ирана по ядерному соглашению Аббас Арагчи, пишет Bloomberg.

"Подготовку общего текста можно начинать. Иранская сторона представила свой собственный документ по ядерной проблеме и по тому, как следует отменять санкции (санкции США - Ред.)", - заявил Арагчи.

Согласно его словам, хотя разногласия все еще сохраняются, но стороны "достигли нового понимания" данной ситуации. Переговоры ведутся не только с США.

В австрийской Вене проходят переговоры между Ираном и международными посредниками (Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия). В Вене находится и делегация США, но прямых контактов со стороной Ирана нет.

Напомним, Иран на 9 месяцев приостановит обогащение урана из-за взрыва на ядерном объекте в Натанзе.

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