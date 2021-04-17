В Полтавской области задержали 31-летнего подозреваемого в покушении на развращение малолетних (педофилию). Он искал жертв по объявлениям о "фотосессиях", на одном из которых и попался в руки полицейских.

Подробности 17 апреля сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

По данным следствия, злоумышленник вручил 10-летнему ученику самодельную листовку с предложением о "фотосессии" на порносайт такого содержания: "Ищу мальчика от 8-12 лет для порно фотосессии для сайта. Тайну гарантирую. Плачу 100 гривен в час".

В записке также был номер, на который нужно было отправить СМС-сообщение. Школьник передал бумажку преподавателю, который поднял тревогу.

Правоохранители провели расследование и вышли на след предполагаемого злоумышленника. Во время обысков по месту проживания у мужчины обнаружили похожие листовки, фотоаппарат и другие вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения, за попытку совращения малолетних подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Фото: pl.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Одессе педофил почти два года насиловал девочку, пока ее мама была на работе. При обыске по месту жительства задержанного полицейские изъяли мобильный телефон и ноутбук, в которых зафиксирована переписка.

Ранее в киберполиции отчитались, сколько поймали педофилов, которые занимались развратом через интернет.