Педофил попался полицейским на объявлениях, по которым искал жертв, фото: полиция

В Полтавской области задержали 31-летнего подозреваемого в покушении на развращение малолетних (педофилию). Он искал жертв по объявлениям о "фотосессиях", на одном из которых и попался в руки полицейских.

Подробности 17 апреля сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

По данным следствия, злоумышленник вручил 10-летнему ученику самодельную листовку с предложением о "фотосессии" на порносайт такого содержания: "Ищу мальчика от 8-12 лет для порно фотосессии для сайта. Тайну гарантирую. Плачу 100 гривен в час".

В записке также был номер, на который нужно было отправить СМС-сообщение. Школьник передал бумажку преподавателю, который поднял тревогу.

Правоохранители провели расследование и вышли на след предполагаемого злоумышленника. Во время обысков по месту проживания у мужчины обнаружили похожие листовки, фотоаппарат и другие вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения, за попытку совращения малолетних подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Полицейские поймали педофила, который давал объявленияПолицейские поймали педофила, который давал объявления

Фото: pl.npu.gov.ua

Под Полтавой задержали педофила, который предлагал мальчикам сняться в эротической фотосессии за деньги. Скриншот

Как сообщала "Страна", в Одессе педофил почти два года насиловал девочку, пока ее мама была на работе. При обыске по месту жительства задержанного полицейские изъяли мобильный телефон и ноутбук, в которых зафиксирована переписка.

Ранее в киберполиции отчитались, сколько поймали педофилов, которые занимались развратом через интернет.

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