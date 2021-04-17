В субботу, 17 апреля, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Россия представляет "конкретную и непосредственную" угрозу для безопасности Европы.

Об этом сообщает немецкое агентство Deutsche Presse-Agentur.

"Российское оружие и военные действия в центре Европы создали реальные угрозы", - сказал министр обороны ФРГ.

Кроме того она прокомментировала наращивание военного присутствия на границах с РФ. По ее мнению стягивание войск направлено не для того, чтобы внушить доверие, но для того, чтоб "спровоцировать реакцию".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Россию вывести войска из Крыма и убрать их от границы с Украиной.

Также "Страна" сообщала, что по информации главы украинской разведки численность российских войск у границ Украины к 20 апреля достигнет 110 тысяч.