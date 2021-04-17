Президент России Владимир Путин в разговоре с хозяином Белого Дома Джо Байденом поднял вопрос о готовящемся якобы спецслужбами США покушении на белорусского лидера Александра Лукашенко.

Об этом сообщает телеграм-канал журналистов из президентского пула.

"Я благодарен Путину: когда он разговаривал с Байденом, он задал ему этот вопрос (о покушении на Лукашенко - Ред.) - бульканье и ни одного ответа. И Владимир Владимирович мне позвонил и об этом рассказал, когда я из Азербайджана прибыл", - рассказал президент Беларуси.

О планировавшемся покушении в субботу, 17 апреля, сообщил сам Лукашенко. По его словам, задачу по устранению одобрило высшее руководство США.

Также сегодня в России были задержаны имеющий двойное гражданство США и Беларуси Юрий Зенкович и гражданин Беларуси Александр Иосифович, которые, по данным ФСБ РФ, планировали осуществление военного переворота по сценарию "цветных революций" с привлечением украинских националистов 9 мая.