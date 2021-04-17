В Министерстве иностранных дел России касательно высылки Чехией восемнадцати дипломатов РФ заявили, что власти республики знают о возможных последствиях в ответ на свои действия.

Об этом со ссылкой на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой сообщает ТАСС.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными "фокусами", - сказала Захарова.

Подробностей о возможных последствиях она не добавила.

Напомним, 17 апреля стало известно, что из Праги высылают восемнадцать российских дипломатов посольства РФ, по подозрению в связях с разведкой России. Одновременно республика объявила в розыск двух российских разведчиков Александра Петрова и Руслана Боширова - их подозревают в причастности к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, которые произошли в 2014 году. Ранее Британия обвиняла их в отравлении ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Также мы писали, что Украина высылает старшего дипломата посольства России в Киеве. Такое решение Киев принял после того, как МИД России рекомендовал консулу Украины в Петербурге Александру Сосонюку покинуть страну в течение 72 часов. Ранее ФСБ РФ задержало его по подозрению в получении от гражданина РФ закрытой информацию из базы МВД.